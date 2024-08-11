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Царьград

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Южская ЦРБ в Ивановской области разваливается без ремонта

Южская ЦРБ в Ивановской области разваливается без ремонта

Прокуратура обратилась в суд с требованием провести ремонт здания больницы в Южском районе.Ивановские прокуратуры проверили обращение местной жительницы о плачевном состоянии Южской центральной районной больницы.

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