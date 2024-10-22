ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал преемника Насраллы Хашема Сафиеддина

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала так называемого преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы - Хашема Сафиеддина, который считался руководителем Исполнительного совета группировки.
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