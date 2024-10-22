Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал преемника Насраллы Хашема Сафиеддина

ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал преемника Насраллы Хашема Сафиеддина

Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала так называемого преемника погибшего генерального секретаря ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы - Хашема Сафиеддина, который считался руководителем Исполнительного совета группировки.

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