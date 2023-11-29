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Как увеличить расходы на армию

Как увеличить расходы на армию

Дилетант о политике Простите, не поняла - это повод для гордости или для испуга? Нас пугают или нами гордятся? Просто эту новость опубликовала либеральная пресса, а вы прекрасно знаете все, что я думаю и о либералах, и об их прессе.

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