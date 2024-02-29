Банки в Китае изучают реформу, ориентированную на пожилых людей

В последние годы банки в Китае стараются удовлетворить спрос пожилых людей в стационарных отделениях, проводя реформу системы обслуживания пожилых людей, чтобы помочь им преодолеть “цифровой разрыв”, сообщила 28 февраля газета Economic Daily.
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