Американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность смещения премьера Великобритании Кира Стармера в преддверии следующих всеобщих выборов, которые должны состояться не позднее 15 августа 2029 года.
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