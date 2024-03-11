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Амбициозный проект. Для чего России сверхнизкие спутники

Амбициозный проект. Для чего России сверхнизкие спутники

Россия планирует создать спутники, которые будут работать на сверхнизких орбитах, то есть на высоте до 400 км.

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