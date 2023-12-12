Актер Охлобыстин вручил подарки воспитанникам школы-интерната в ДНР

Российский актер Иван Охлобыстин совместно с волонтерами общественного движения «Народный фронт» 11 декабря посетил школу-интернат в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики (ДНР), где побеседовал с воспитанниками, а также вручил детям новогодние подарки.