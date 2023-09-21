Великий исход украинца в Россию. Рассказ спецпредставителя по Украине

Зачем они нам нужны эти "политэмигранты"? И нет давно с ними никакого "общего менталитета". Забудьте. Эти флюгеры предали свою страну и себя. Побегали по европам. Им предавать и дальше, как пожрать. Рефлекс.

Так речь идёт о тех кто в странах западной европы не нужен.Неужели вы полагаете что хорошего рабочего ,инженера ,или даже успешного менеджера с немножко меньшей зарплатой капиталист поставит в сторонку а возмёт своего недоучку? Так вот, кто идёт в Россию тот не хочет работать а хочет льготы как у русских. Нет ,спасибо,нам самим этих льгот не хватает.

Виктор Онегин

По дворникам из эмигрантов,по рабочим в залах супермаркетов: там работают те кто только способен выполнять такую работу. По крайней мере я вижу ,что некоторые магазины обслуживают полностью эмигранты одной национальности,и хорошо обслуживают. Есть эмигранты владельцы таких же магазинов. То есть эмигранты приехали в Россию навсегда и вписываются а росийский порядок,хотя со своей культурой,которую им этим эмигрантам ни кто не запрещает. А для украинцев-эмигрантов,это очередной плацдарм с кормёжкой для очередного старта.Потому Русский такую публику не только не жалеет,но и как видно из переписки ,он эту украинскую публику ненавидит. Пойми не из за войны между Украиной и Россией а из за хитрожопости.