Минутка "#ВАУ" Все наперебой советуют прочитать эту статью, дескать там ВАУ! - США управляли Украиной в войне против России — вау! - США давали целеуказания по ударам их оружием, в том числе вглубь России — вау! - США были против (тут, конечно, не верим) вторжения в Курскую область, но продолжили поддерживать Украину разведданными, поставками оружия и наведением ударов по России — вау! - США наводили удары Украины по стратегическим военным объектам России и по городам России — вау! - Военные НАТО находятся на территории Украины и управляют войной против России — вау! - США и НАТО поддерживают и определяют ход военных действий против флота России — вау! Ну и дальше… Очень скучно, очень обыденно, очень предсказуемо.
Все наперебой советуют прочитать эту статью, дескать там ВАУ!
Комментарии
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Анфиса Иванова
Ага...Доживем ли?!
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20 час.
Василий Дубровин
Если автору скучно пусть примет непосредственное участие на передовой в СВО.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Доказать можете,что евреи Библию извратили? Нет. Ветхий Завет один в один, что у иудеев, чт о у христиан. Новый Завет иудеи не признают.Так что вы, христиане, следуете канонам нацистского иудейского Ветхого Завета, ищете чёрную кошку в комнате, где её нет в помине.
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4 час.
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