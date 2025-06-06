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Новый глава Intel сосредоточен на повышении прибыльности компании

Новый глава Intel сосредоточен на повышении прибыльности компании

Новый глава Intel сосредоточен на повышении прибыльности компанииНа недавней технологической конференции Bank of America руководство Intel дало понять, что в стремлении поднять норму прибыли за пределы 50 % новый генеральный директор готов отметать невыгодные инициативы и проекты.

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