Новый глава Intel сосредоточен на повышении прибыльности компании

Новый глава Intel сосредоточен на повышении прибыльности компанииНа недавней технологической конференции Bank of America руководство Intel дало понять, что в стремлении поднять норму прибыли за пределы 50 % новый генеральный директор готов отметать невыгодные инициативы и проекты.
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