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RT Russia

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ВС России ударили по вантовому мосту ВСУ в Запорожской области

ВС России ударили по вантовому мосту ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что в рамках совместной боевой работы расчётов беспилотных летательных аппаратов отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» и экипажей ВКС России российские войска ударили по вантовому мосту ВСУ в Запорожской области.

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