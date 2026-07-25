В России нет возрастного предела для вождения, акцент на медкомиссиях и здоровье водителей

В России не существует установленного максимального возраста для управления автомобилем. Водительские права сохраняются при условии прохождения медицинских обследований и отсутствия заболеваний, создающих угрозу на дороге.
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