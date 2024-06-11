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Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала

Александр Новиков: Большинство предателей России — выкормыши Первого канала Вчера 66K прочитали С какой целью Первый канал распространяет украинские фейки на всю Россию? Почему выпускники «Голоса» поют на английском и куда они исчезают после своих побед? Зазвучат ли на наших радиостанциях китайские хиты? Можно ли войти не в ту дверь и выйти из неё сухим? Об этом и многом другом главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает поэт и музыкант Александр НОВИКОВ.

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Комментарии
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Учебный центр ФПС
Александр Новиков браво! не многие из творческой элиты могут вот так высказывать свое мнение!
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