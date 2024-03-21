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Авторадио

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Из-за снегопада ввели ограничения на дорогах Красноярского края

В Красноярском крае - снегопад. Из-за этого введены ограничения движения пассажирского и грузового транспорта на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» с 851 по 872 км в Березовском районе, с 12 часов - в Канском районе с 1025 по 1046 км.

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