Изобретатель исчезающего спрея снова выиграл у ФИФА в бразильском суде. Он требовал 120 млн долларов, ФИФА давала 500 тысяч

Федеральный суд Рио‑де‑Жанейро отклонил запрос Международной федерации футбола (ФИФА), признав бразильца Гейне Аллеманье изобретателем исчезающего спрея, который используется арбитрами во время матчей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
- МОК утвердил флаг для нейтральных атлетов из России и Беларуси на Играх-2024: белая надпись на бирюзовом фоне
- Тренер «Зенита» Оливейра проголосовал на президентских выборах в России, бразилец сделал это впервые
Свежие комментарии