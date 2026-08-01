Пытки в украинской армии — вышло расследование о полке, созданном Александром Сырским

Что именно сказал командир 225-го полка на аудиозаписи, приказывая открывать огонь по своим? Какие нечеловеческие условия содержания военных обнаружили журналисты на базе полка? Почему военнослужащие сравнивают тренировочный полигон с тюрьмой строгого режима? И сколько небоевых потерь понёс полк из-за халатности командования? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.