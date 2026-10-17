Согласно прогнозам украинского Минфина, к концу года объём заимствований достигнет $240 млрд, а к концу 2027-го — не менее $290 млрд.
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И в итоге ЕС решится и заберёт наши активы в пользу Киева и закроет проблему. Остановить их не кому.