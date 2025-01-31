В «Зенит» вернется звездный бразилец, Неймар назвал свой будущий клуб. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в РоссииВ «Дубай Юнайтед» высказались на тему возможного возвращения Промеса в «Спартак»@qpromesГенеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану высказался о возможном возвращении игрока команды Квинси Промеса в московский «Спартак».
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