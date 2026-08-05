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Zero Hedge

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Half Of Foreign Welfare Recipients In Spain Are Moroccan

Half Of Foreign Welfare Recipients In Spain Are Moroccan

Half Of Foreign Welfare Recipients In Spain Are Moroccan Via Remix News, Nearly half of all foreign nationals receiving Spain’s Minimum Living Income (IMV) are Moroccan, according to previously unpublished figures obtained by The Objective through a transparency request.

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