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Военное обозрение

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    Ага... а завтра будут искать "руку Путина". Плавали, знаем.Президент Польши ...

Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям боевиков из сектора Газа – Тель-Авив демонстрирует готовность к войне

Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям боевиков из сектора Газа – Тель-Авив демонстрирует готовность к войне

Израильские власти просят граждан юга и центра страны воспользоваться укрытиями. Дело в том, что Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа.

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