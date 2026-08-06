До 86,5 млн тенге могут получить жители Алматы

Алматинцы могут получить до 86,5 млн тенге на развитие малого бизнеса, передает inAlmaty.kz. В акимате Алматы сообщили, что предпринимателям предоставляется возможность получить льготный кредит на развитие малого и микробизнеса по ставке 6% или 9% годовых (ГЭСВ).