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До 86,5 млн тенге могут получить жители Алматы

До 86,5 млн тенге могут получить жители Алматы

Алматинцы могут получить до 86,5 млн тенге на развитие малого бизнеса, передает inAlmaty.kz. В акимате Алматы сообщили, что предпринимателям предоставляется возможность получить льготный кредит на развитие малого и микробизнеса по ставке 6% или 9% годовых (ГЭСВ).

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