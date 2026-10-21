Агент нападающего Александра Пилко заявил, что хоккеист узнал о выставлении на драфт отказов из новостей, а не от руководства клуба, и связал это решение с близостью игрока к получению бонуса.
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