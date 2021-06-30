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Черника сушеная

Черника сушеная

Сушеная черника используется в кулинарии также как и земляника: чай, отвары, компоты, кисели; выпечка, печенье и другие кондитерские изделия; многочисленные десерты (мороженое); сладкие каши (овсяная, рисовая); супы (ягодные, рисовые); хлеб и т.

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