Черника сушеная

Сушеная черника используется в кулинарии также как и земляника: чай, отвары, компоты, кисели; выпечка, печенье и другие кондитерские изделия; многочисленные десерты (мороженое); сладкие каши (овсяная, рисовая); супы (ягодные, рисовые); хлеб и т.