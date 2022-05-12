От личное мнение

403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Abramova
    Пусть страны запада МОЛЯТСЯ ДЕНЬ И НОЧЬ, чтобы нечаянно НЕ СТАТЬ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ  для РОССИИ. Им придется самоубиться, ...Песков: само суще...
  • W357 Ц753W357
    А что проблема наладить производство бумажной тары фольгированной такую как используют для банок с кофе ,соков ?Росрыболовство со...
  • Владимир Соловьев
    ИСТРЕБИТЕЛЬ, ДАЖЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, НЕ СПАСЁТ ЯПОНИЮ. ЯПОНИЮ СПАСЁТ ТОЛЬКО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ. НО ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ САМУРАЯМ?NHK: Лондон и Ток...

В медиацентре «Патриот» обсудят, какие преступления практикует Запад, маскируясь под миротворца

В медиацентре «Патриот» обсудят, какие преступления практикует Запад, маскируясь под миротворца

Федеральное агентство новостей Израильские военные выстрелом в голову убили журналистку «Аль-Джазиры», которая работала на западном берегу реки Иордан в бронежилете с надписью «Пресса», при этом Израиль не осудили и санкций наложено не было.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх