В медиацентре «Патриот» обсудят, какие преступления практикует Запад, маскируясь под миротворца

Федеральное агентство новостей Израильские военные выстрелом в голову убили журналистку «Аль-Джазиры», которая работала на западном берегу реки Иордан в бронежилете с надписью «Пресса», при этом Израиль не осудили и санкций наложено не было.
Федеральное агентство новостей Израильские военные выстрелом в голову убили журналистку «Аль-Джазиры», которая работала на западном берегу реки Иордан в бронежилете с надписью «Пресса», при этом Израиль не осудили и санкций наложено не было.
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