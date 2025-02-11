Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский согласился передать США редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже ранее предоставил Киеву.
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