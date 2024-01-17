«Украина.ру»: Зеленский решил заменить главкома ВСУ Залужного Будановым

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить главкома ВСУ Валерия Залужного. Его пост может занять нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов, заявил бывший заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
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