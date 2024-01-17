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  • Владимир Лосев
    Чемодан, вокзал и в родной кишлак! Их ишаки о них соскучились!Глава СПЧ Фадеев:...
  • Герасим Безвкусный
    На хрена они здесь нужны ,пусть учатся у себя ,обучение стоит денег ,а у нас не настолько богатая страна .....Глава СПЧ Фадеев:...
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    Эти дети пусть учатся у себя на родине , а не в России за счет российских налогоплательщиков....А НАШИ деньги следует...Глава СПЧ Фадеев:...

«Украина.ру»: Зеленский решил заменить главкома ВСУ Залужного Будановым

«Украина.ру»: Зеленский решил заменить главкома ВСУ Залужного Будановым

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить главкома ВСУ Валерия Залужного. Его пост может занять нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов, заявил бывший заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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