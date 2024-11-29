Разведчики ликвидировали бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны России 29 ноября опубликовало кадры боевой работы военнослужащих разведывательного подразделения группировки войск «Север» по ликвидации бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах приграничного района Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии