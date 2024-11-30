Автоэксперт Зиновьев назвал шесть минусов подержанного Geely Coolray

У популярного кроссовера Geely Coolray наблюдаются сложности с настройкой климатической системы, быстрый выход из строя тормозных дисков на дорестайлинговой версии, а также заклинивание панорамного люка в крыше.
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