Ученые обнаружили «клетки происхождения» рака молочной железы у женщин из группы высокого риска

Женщины, которые унаследовали и являются носителями дефектного гена BRCA2, имеют существенно повышенный риск развития рака молочной железы — примерно у 70% носителей это заболевание разовьется в течение жизни.
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