Любят ли крымчане обниматься?

21 января прошел Международный день объятий. Сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ в честь Международного дня объятий провел в соцсетях опрос: в каких городах у наших подписчиков случались самые жаркие объятия? Как оказалось, на первое место вышла Москва, на второе - Санкт-Петербург, на третье - Сочи.
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