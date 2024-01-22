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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Любят ли крымчане обниматься?

21 января прошел Международный день объятий. Сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ в честь Международного дня объятий провел в соцсетях опрос: в каких городах у наших подписчиков случались самые жаркие объятия? Как оказалось, на первое место вышла Москва, на второе - Санкт-Петербург, на третье - Сочи.

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