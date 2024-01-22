Любят ли крымчане обниматься?

21 января прошел Международный день объятий. Сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ в честь Международного дня объятий провел в соцсетях опрос: в каких городах у наших подписчиков случались самые жаркие объятия? Как оказалось, на первое место вышла Москва, на второе - Санкт-Петербург, на третье - Сочи.