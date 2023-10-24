Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо превращается в рутинный факт как среди главных лиц киевского режима, так и их кураторов.

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