Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ

Никакое оружие и никакие деньги Запада не смогут спасти армию Украины от тотального физического уничтожения — это понимание из опасной крамолы неумолимо превращается в рутинный факт как среди главных лиц киевского режима, так и их кураторов.
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