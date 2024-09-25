В США продвигают бразильско-китайский мирный план по Украине — Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва во время заседания Генеральной ассамблеи ООН призвал приступить к реализации мирного плана, предложенного его страной и КНР, который предполагает возобновление прямого диалога Киева с Москвой, деэскалациию и остановку боевых действий по линии фронта.
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