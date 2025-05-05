Мужчины с маленькими ладонями: что с ними не так

По данным главы американской организации, занимающейся исследованием рук, Кэя Паккарда, средний размер мужской кисти от запястья до кончика среднего пальца составляет 18,89 сантиметра, а ширина ладони – 8,38 сантиметра.
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