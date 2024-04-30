Агент Вильмара Барриоса заявил, что футболист останется в "Зените" до 2027 года

Вильмар Барриос, футболист “Зенита”, подтвердил своё намерение остаться в клубе до 2027 года. Агент игрока, Луис Фелипе Поссо, выразил уверенность в том, что Барриос будет ключевым игроком в борьбе за чемпионские титулы в текущем и последующих сезонах.
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