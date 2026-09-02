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Вечерний Новосибирск

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В Бердске подросток-взломщик вскрыл сейф с 5 млн рублей болгаркой

В Бердске подросток-взломщик вскрыл сейф с 5 млн рублей болгаркой

В Бердский городской суд Новосибирской области поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, которому инкриминируется кража в особо крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и иное хранилище (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

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