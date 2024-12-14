На краснолиманском направлении спецоперации снайпер группировки войск «Запад» с позывным Миха неделю пролежал в снегу и получил обморожение ног, прикрывая российских пехотинцев, которые штурмовали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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