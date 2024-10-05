УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ "С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ Этнические ОПГ требуют власти и политического представительства в России, заметил Николай Севостьянов.
"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ
Комментарии
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Виктор Шилин
Необходимо вернуть орду в их кишлаки
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14 час.
нн
наталья никифорова
Надеюсь что русские уголовники устроят ему "красивую жизнь". Главное, чтобы "телефонно радио" об этом сообщило в колонию. Насильников в тюрьмах "опускают". Извините за жаргон, но он, к сожалению, уже укоренился поскольку слишком часто употребляется в прессе и на телевидении.
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13 час.
Стас Гулинов
А что наши во Владике в таксисты не идут? Работать разучились?((( Серёга, к сожалению,- "Свято место- пусто не бывает"((((
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13 час.
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