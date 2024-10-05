"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ

нн

наталья никифорова

Надеюсь что русские уголовники устроят ему "красивую жизнь". Главное, чтобы "телефонно радио" об этом сообщило в колонию. Насильников в тюрьмах "опускают". Извините за жаргон, но он, к сожалению, уже укоренился поскольку слишком часто употребляется в прессе и на телевидении.