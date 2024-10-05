"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Виктор Шилин
Необходимо вернуть орду  в их кишлаки
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14 час.
нн
наталья никифорова
Надеюсь что русские уголовники устроят ему &quot;красивую жизнь&quot;. Главное, чтобы &quot;телефонно радио&quot; об этом сообщило в колонию. Насильников в тюрьмах &quot;опускают&quot;. Извините за жаргон, но он, к сожалению, уже укоренился поскольку слишком часто употребляется в прессе и на телевидении.
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13 час.
Стас Гулинов
А что наши во Владике в таксисты не идут? Работать разучились?((( Серёга, к сожалению,- &quot;Свято место- пусто не бывает&quot;((((
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13 час.

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