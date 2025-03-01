Операторы FPV-дронов уничтожили технику ВСУ на южно-донецком направлении

РИА Новости/Евгений Биятов Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили десятки единиц техники украинских боевиков, обеспечивая наступление штурмовиков ВС России на южно-донецком направлении.
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