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Областная профилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

Областная профилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

Информация о проведении областной профилактической акции´Нет жестокости и насилию в мире детства!´В процессе областной профилактической акции велась работа с педагогическими работниками, с воспитанниками и с родителями (законными представителями) в соответствии с разработанным планом:- размещена информация на информационных стендах, сайте учреждени .

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