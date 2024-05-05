Областная профилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.

Информация о проведении областной профилактической акции´Нет жестокости и насилию в мире детства!´В процессе областной профилактической акции велась работа с педагогическими работниками, с воспитанниками и с родителями (законными представителями) в соответствии с разработанным планом:- размещена информация на информационных стендах, сайте учреждени .