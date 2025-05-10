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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Айко: «Если Дорт не начнет попадать, у «Оклахомы» будут проблемы»

Защитник «Тандер» реализовал 1 из 6 за 34 минуты на паркете в 3-м матче серии с «Денвером» (104:113).

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