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Регионы России

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Турция ужесточает экологический контроль на курортах из-за микропластика

Турция ужесточает экологический контроль на курортах из-за микропластика

По словам главы ведомства Мурата Курума, концентрация микропластика в воде превысила лимиты ЮНЕСКО в 2,4 раза, что свидетельствует о достигшей критической экологической ситуации.

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