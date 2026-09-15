БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Славянск-Краматорск: Лучшие штурмовики Билецкого идут в распыл под ударами ФАБов

Славянск-Краматорск: Лучшие штурмовики Билецкого идут в распыл под ударами ФАБов

За высшую точку агломерации с отметкой 199,1 м у Василевской Пустоши началась битва с невиданным ожесточением Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС На фоне встречных сражений на Краснолиманском направлении и близкой потери ВСУ Орехова, из ленты топ-новостей выпал Славянско-Краматорский участок фронта из-за кажущейся статичности ЛБС.

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