Славянск-Краматорск: Лучшие штурмовики Билецкого идут в распыл под ударами ФАБов

За высшую точку агломерации с отметкой 199,1 м у Василевской Пустоши началась битва с невиданным ожесточением Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС На фоне встречных сражений на Краснолиманском направлении и близкой потери ВСУ Орехова, из ленты топ-новостей выпал Славянско-Краматорский участок фронта из-за кажущейся статичности ЛБС.
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