NEWS.ru «Они тут не нужны». Итоги прямой линии Путина: МВД вышвырнет тысячи мигрантов из России до Нового года Автор: Дмитрий Горин В четверг, 19 декабря, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.