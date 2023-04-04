ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, четвёртое апреля две тысячи двадцать третьего года. Код 1025=Бог говорит нам шёпотом Любви, если не слышим - голосом совести, если глухи - рупором страданий! =Болезнь - это сигнал о том, что человек перестал жить в гармонии со Вселенной, нарушает её Законы =Будьте верны людям, принципам и выбору: быть верным – не врождённое качество - это решение!= Всегда помните, что вы пришли в Жизнь с Планом Жизни, который вы уже согласились принять = Главное, не смей давать надежду, если не сможешь её оправдать.