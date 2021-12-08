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Путин предложил достроить полосу на космодроме Восточный

Путин предложил достроить полосу на космодроме Восточный

Взлетно-посадочную полосу на аэродроме в районе космодрома «Восточный» необходимо достроить для развития туризма, заявил президент России Владимир Путин, 9 декабря он сообщил об этом журналистам на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

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