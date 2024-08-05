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Открываем Сибирь заново: к берегам ямальской столицы причалила легендарная яхта «Сибирь»

В минувшие выходные к берегам ямальской столицы причалила легендарная яхта «Сибирь». За 27-летнюю историю судна, на счету экипажа - кругосветное путешествие через Северный морской путь и более 250 тысяч километров по водным артериям 50 государств.

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