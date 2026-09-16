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Суд Армении: Коридор Трампа отвечает нашей конституции

Суд Армении: Коридор Трампа отвечает нашей конституции

Конституционный суд Армении не нашёл противоречий с конституцией республики в рамочном соглашении о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity.

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