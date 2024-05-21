Василий Вакаров: Миллиарды слов о помощи Украине оказались пустой болтовней

«Европейская помощь Украине составляет 0,25% ВВП Европейского союза», заявил Ходорковский. Это признание уничтожает все миллионы и миллиарды слов, произнесённых всякими комиссарами и прочими европейскими чиновниками — «будем с Украиной столько, сколько необходимо».