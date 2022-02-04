Ви ответил на пьяный пост Чонгука с черным экраном: «Я вижу, что ты плачешь. Я тоже»

После того, как АРМИ заметили в Instagram Чонгука (Jungkook) депрессивный пост с опубликованной композицией Golden — Hate Everything, которая воспроизводится на фоне черного экрана, они начали искать какие-либо намеки на ссору в аккаунте Ви (V).
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