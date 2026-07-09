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Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права проводить автономные выборы

Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права проводить автономные выборы

РИА Новости/Sputnik/Родион Прока Конституционный суд Молдавии признал неконституционными положения законодательства, позволявшие властям Гагаузии самостоятельно формировать Центральную избирательную комиссию автономии и организовывать выборы.

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